Detienen a hijo de Mauricio Flores por tráfico de drogas en Tarapacá

El hijo del humorista fue dejado en prisión preventiva tras ser detenido por transportar más de 18 kilos de cocaína base.

El hijo de Mauricio Flores fue detenido este viernes tras ser sorprendido transportando casi 19 kilos de cocaína base en la Región de Tarapacá.

Se trata de Danco Flores Cid, de 38 años, quien fue interceptado en el control aduanero de Quillagua mientras trasladaba 18 kilos y 800 gramos de droga ocultos en el tablero de una camioneta con destino a la Región Metropolitana.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización aleatoria del Servicio Nacional de Aduanas, mediante el uso de un camión escáner. Tras detectar la sustancia ilícita, se dio aviso al Ministerio Público y a la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique, que realizaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente.

Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva del imputado, tras ser formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Además, fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Según explicó el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, las próximas diligencias incluirán el análisis de teléfonos celulares para determinar el origen y destino del cargamento de droga.