VIDEO | Registran humo en techo del Palacio de La Moneda: explicaron qué pasó

Diversos registros publicados en redes sociales dieron cuenta de una intensa columna color negro saliendo desde el techo del edificio.

Una emanación de humo negro se registró la mañana de este viernes en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, en el centro de Santiago.

Según muestra un video captado por testigos, una intensa columna de humo fue percibida saliendo desde el techo desde la sede de gobierno.

Esto causó diversas especulaciones en redes sociales, pues internautas apuntaron a una emergencia o, inclusive, un incendio en el palacio.





Sin embargo, desde La Moneda se refirieron a los registros y explicaron el verdadero origen de la humarada de esta jornada.

Según explicaron, se trató de un trabajo programado con antelación para certificar el correcto funcionamiento de las calderas de La Moneda.

Mira el registro a continuación: