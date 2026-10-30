Mujeres jubiladas reciben pago extra si cumplen requisitos: La edad mínima para recibirlo automáticamente

Cuando una persona se jubila, sus ahorros se dividen según los años que, en promedio, vivirá. Como la expectativa de vida de las mujeres es mayor, este aporte busca reducir las diferencias en los montos con los hombres.

Las mujeres pensionadas pueden acceder a la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, un beneficio que busca complementar sus pensiones y reducir las diferencias en los montos que reciben hombres y mujeres

Se trata de un pago automático al que no se postula, y que es similar a una renta vitalicia calculada en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas, con el objetivo de complementar su jubilación.

El objetivo es reducir las desigualdades en los montos de pensiones, debido a las diferencias en las tasas de mortalidad entre ambos géneos que se aplican para su cálculo.

La edad mínima para recibir el beneficio

Este beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida.

El monto se calcula en Unidades de Fomento (UF) y depende de las condiciones previsionales de cada beneficiaria. La compensación tiene un mínimo de 0,25 UF , es decir, cerca de $10.300.

Cabe recordar que este pago no requiere postulación, ya que el Instituto de Previsión Social (IPS) lo concede de manera interna y automática. Se paga todos los meses junto con la pensión autofinanciada ordinaria.

El aporte constituye renta (por lo que está sujeto a descuentos de salud e impuestos) y su continuidad depende de que la persona no permanezca fuera de Chile por más de 180 días en un mismo año calendario.

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

El porcentaje dependerá de la edad que tengan al 1 de enero de 2026. Por ejemplo, si una mujer hoy tiene 61 años, recibirá el 15 de la compensación; cuando cumpla 62, recibirá el 25%. Los porcentajes se distribuirán así:

65 años: 100% de la compensación

64 años: 75% de la compensación

63 años: 50% de la compensación

62 años: 25% de la compensación

61 años: 15% de la compensación

60 años: 5% de la compensación

En cuanto a las mujeres que se pensionen desde el 2 de enero de este año, se les aplicarán los mismos porcentajes según edad, pero se tomará en cuenta la edad que tengan al pensionarse.

Requisitos para la compensación

El beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que cumplan con los requisitos previsionales establecidos.

Tener 65 años o más.

Haber cotizado y recibir o haber recibido una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros de vida.

de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros de vida. Contar con una pensión basada en cotizaciones obligatorias .

. Estar afiliada y contar con al menos una cotización destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

Cumplir con las condiciones relacionadas con la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Entre las principales condiciones se encuentran:

Cumplir 65 años es una condición relevante para acceder al pago, incluso en los casos de mujeres que se pensionaron antes de esa edad.