“Actuó en propia defensa”: Absuelven a mujer que huyó de agresor tras cercenar su lengua durante ataque

En resolución unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta desestimó que la acusada haya atacado a la víctima mientras dormía y estableció que actuó en legítima defensa.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta absolvió a una mujer acusada de mutilación de miembro importante en contexto de violencia intrafamiliar, al acreditarse que actuó en legítima defensa.

Si bien la acusación sostenía que la mujer atacó “arteramente” a su expareja mientras dormía, el tribunal desestimó por completo esa versión tras la evaluación de las pruebas presentadas.

En esa línea, el falló estableció que el hecho “tuvo lugar en un contexto de violencia verbal, física y sexual ejercido por el denunciante“, motivado por celos y consumo de alcohol y drogas.





La víctima sufrió una agresión ilegítima de insultos, amenazas y tocaciones, además de temer por su vida, lo que justificó su “conducta en su propia defensa”.

El agresor la besó a la fuerza introduciendo su lengua, momento en que ella “mordió con sus dientes la lengua del presunto ofendido”, cercenando parte de este miembro para liberar su cuello.

Tras lograr liberarse y huir, la mujer acudió a Carabineros a denunciar la agresión, siendo absuelta unánimemente por actuar para hacer evitar la agresión sexual.