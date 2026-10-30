El trámite se puede realizar online o en las sucursales de la AFC y permite que los afiliados puedan cobrar en una sola cuota el 100% de sus fondos.

Afiliados al Seguro de Cesantía pueden retirar la totalidad de los fondos acumulados en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) a través de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Este dinero corresponde a montos que los trabajadores fueron acumulando durante su vida laboral y que, al cumplir determinadas condiciones, pueden cobrar en una sola cuota.

Este beneficio está disponible para distintos grupos de pensionados , incluso para quienes continúan trabajando como trabajadores de casa particular.





Quiénes pueden retirar todos sus fondos

Según detalla la Administradora de Fondos de Cesantía, pueden solicitar el retiro total del saldo de su Cuenta Individual de Cesantía los pensionados que estén afiliados al Seguro de Cesantía y cuenten con alguno de los siguientes tipos de pensión:

Pensión de vejez

invalidez total con certificado de la AFP

invalidez parcial definitiva con saldo retenido liberado.

Pensión de Capredena

Pensión de Dipreca

Pensión del IPS

Pensión por enfermedad terminal

Documentos se necesitan

Para solicitar el retiro de la totalidad de los fondos del Seguro de Cesantía los pensionados deben presentar documentación dependiendo de la institución que pague su pensión:

Pensión pagada por una AFP, vejez, invalidez total o parcial: ninguno. Si el trámite es presencial, solo cédula de identidad vigente.

ninguno. Si el trámite es presencial, solo cédula de identidad vigente. Pensión de vejez anticipada por trabajo pesado: ninguno. Si el trámite es presencial, solo cédula de identidad vigente.

ninguno. Si el trámite es presencial, solo cédula de identidad vigente. Pensión de IPS, CAPREDENA o DIPRECA: cédula de identidad vigente, última liquidación de pago de pensión y certificado de resolución de pensión de la institución correspondiente.

cédula de identidad vigente, última liquidación de pago de pensión y certificado de resolución de pensión de la institución correspondiente. Pensión de una institución extranjera: certificado de la institución previsional que indique su calidad de pensionado y la fecha de inicio, apostillado o legalizado en el consulado chileno y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Cómo solicitar el retiro de la AFC

Las personas que cumplan con las condiciones pueden solicitar el retiro del 100% sus ahorros a través de dos opciones: