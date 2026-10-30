“Pero juntos”: el mensaje de Francisco Dañobeitia tras la tercera quimio de la pareja de Fernanda Salazar

A través de Instagram, el actor compartió una fotografía junto a Juan José Ramdohr, pareja de su exesposa, y reveló el complejo presente que atraviesa en su entorno familiar. “Un año raro y movido”, expresó en la publicación.

El actor Francisco Dañobeitia dio a conocer el complejo momento que atraviesa su entorno familiar. Además del diagnóstico de cáncer que enfrenta Juan José Ramdohr, pareja de su exesposa Fernanda Salazar, se suma el tratamiento de su madre.

A través de Instagram, el intérprete compartió dos fotografías en las que aparece acompañando a su mamá, Sol Rodríguez, y en otra a Juan José, con quien ha formado una cercana amistad y comparte casa junto a la actriz.

“ Bueno… un año raro y movido. Cosas hermosas y otras no tanto… Pero juntos. Primera quimio de la ma. Tercera de Juan”, escribió junto a las imágenes.





El mensaje de Juan José Ramdohr

La publicación se suma al reciente testimonio de Ramdohr, quien contó que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B y compartió un video en el que Fernanda Salazar aparece rapándole el cabello.

“Ayer tuve mi tercer ciclo de quimioterapia y voy bastante bien. Estoy muy contento y muy agradecido también”, expresó en ese registro, donde destacó el apoyo que ha recibido durante su tratamiento.

En sus agradecimientos también mencionó a “Pancho”, junto a su pareja, sus hijos, su padre y sus hermanos, a quienes reconoció como una importante red de contención.

“Me siento bien. Tengo ánimo, tengo energía, voy a salir de esto junto a todos los que me rodean, que de verdad han sido un gran apoyo”, manifestó Ramdohr.