Por prevaricación: Fiscalía inicia investigación contra Rabat y Silva tras rebaja de condena a pederastas

La investigación quedará bajo la dirección del fiscal Jacir, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.

La Fiscalía anunció este viernes la apertura de una investigación en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el delito de prevaricación administrativa. Esto, tras la firma de 56 decretos que otorgaron rebajas de condena a pederastas.

La indagatoria quedará bajo la dirección del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte. La investigación se originó a raíz de la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana, quienes solicitaron al fiscal nacional la designación de un fiscal exclusivo.

El diputado Juan Santana (PS) sostuvo que la firma de los 56 decretos de rebaja de pena a condenados por abuso sexual y violación de niñas, niños y adolescentes “no lo podemos calificar como un mero error”.





“Ellos rechazaron solicitudes hasta el mes de mayo y posteriormente cambiaron su criterio. Y cuando se dicta un acto administrativo, cuando se firma un decreto a sabiendas que es injusto y contradictorio con el espíritu que tiene la ley, eso se llama prevaricación administrativa”, argumentó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) afirmó: “el ministro Rabat dijo que no se había indicado ninguna infracción de ley. Eso es falso, eso es mentira. Él no ha querido escuchar. Él infringió la ley, toda vez que expresamente dice la norma que en caso alguno se puede otorgar el beneficio de rebaja de condena a responsables de delitos sexuales contra menores de edad”.

“Él sencillamente tenía que obedecer la ley y no lo hizo para beneficiar a pederastas. Acá no solamente hay un error, sino que acá hay un delito. Y ese delito debe ser investigado por la Fiscalía”, agregó Cuello.

Pese a los fuertes cuestionamientos, el ministro Rabat se mantiene en su cargo tras recibir el respaldo del presidente José Antonio Kast.