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Oposición anuncia acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat tras rebajas de condena

Roberto Carrasco
Por Roberto Carrasco

Periodista de CHV Noticias

Este miércoles, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistió a la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados por las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, la oposición anunció una acusación constitucional en contra del jefe de cartera y el diputado Álvaro Ortiz (DC) declaró: “Esa acusación va y se va a realizar; salga o no salga el ministro de su cargo”.

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