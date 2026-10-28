28/ 10/ 2026 17:42

Oposición anuncia acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat tras rebajas de condena

Este miércoles, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistió a la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados por las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, la oposición anunció una acusación constitucional en contra del jefe de cartera y el diputado Álvaro Ortiz (DC) declaró: “Esa acusación va y se va a realizar; salga o no salga el ministro de su cargo”.