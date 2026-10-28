Aumenta a $482 mil bono para adultos mayores que debes pedir: Cómo obtenerlo y quiénes lo reciben

El beneficio se entrega por una sola vez y su monto se reajusta cada octubre según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Conoce todos los detalles del aporte económico.

Desde octubre de 2026, el Bono Bodas de Oro aumentó a $482.295 por matrimonio, un aporte estatal destinado a las parejas que cumplen cinco décadas de casados y pertenecen al 80% más vulnerable de la población.

El beneficio se entrega por una sola vez y se distribuye entre ambos cónyuges. Su monto se reajusta cada octubre según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con la Ley N° 20.506.

Para recibirlo, las parejas deben realizar una solicitud y acreditar el cumplimiento de las condiciones.

El Instituto de Previsión Social (IPS) recordó que el plazo para pedirlo es de un año desde que se cumplen los 50 años de matrimonio.





¿Quiénes pueden recibir el Bono Bodas de Oro?

Además de cumplir 50 años de casados, los matrimonios deben reunir los siguientes requisitos:

No estar separados ni divorciados.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 80% más vulnerable de la población .

y pertenecer al . Vivir en el mismo hogar o acreditar que uno o ambos cónyuges residen en un establecimiento de larga estadía para personas mayores reconocido por la autoridad correspondiente.

Acreditar residencia en Chile durante al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

¿Cómo solicitar el bono de $482 mil?

Las parejas que cumplan las condiciones pueden realizar el trámite mediante videoatención o de manera presencial en las sucursales ChileAtiende.

Para la atención presencial, deben presentar sus cédulas de identidad. Si optan por la modalidad remota, ambos cónyuges deben participar en la videollamada y disponer de un celular o computador con conexión a internet y cámara habilitada.

La solicitud por videoatención se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl. Buscar y seleccionar la opción “Videoatención”. Escoger “Realizar trámites y consultas en general”. Completar los datos solicitados para iniciar la videollamada con un ejecutivo o ejecutiva.

Durante la atención, las personas deben tener a mano sus cédulas de identidad vigentes y la libreta de matrimonio, para mostrarlas a través de la cámara.

El servicio de videoatención funciona de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 17:00 horas.