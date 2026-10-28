Guardia de mall chino murió apuñalado al intentar frustrar un robo en el centro de Valparaíso

El trabajador habría advertido a un sujeto que portaba varias especies entre sus vestimentas y al intentar detener el robo, fue atacado con un arma blanca.

Un guardia de seguridad murió tras ser atacado con un arma blanca al interior de un mall chino en el centro de Valparaíso.

El trabajador intentó frustrar un robo tras advertir a un sujeto que habría ocultado diversas especies entre sus vestimentas.

El delincuente respondió de manera violenta y lo atacó con un arma blanca , provocándole heridas que terminaron siendo fatales.





El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de avenida Argentina con calle Quillota, que al momento del ataque se encontraba en funcionamiento y con clientes y trabajadores en su interior.

Tras resultar gravemente herido, el guardia recibió ayuda de personas que se encontraban en las inmediaciones del centro comercial y otros transeúntes que intentaron brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para asistir a la víctima. Pero, pese a los esfuerzos, la gravedad de las lesiones provocadas por el arma blanca terminó causándole la muerte.

Buscan a responsable

Tas el homicidio, las policías iniciaron diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con la identidad del autor del ataque.

El sector cuenta con diversas cámaras de seguridad municipales, a las que se sumarían los registros del propio establecimiento comercial, tanto en su interior como en el exterior.