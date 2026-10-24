Captaron 50 ejemplares: alertan presencia de Fragata Portuguesa en dos playas de la región de Valparaíso

Revisa a continuación las recomendaciones que entregaron las autoridades sanitarias en caso de ser picado por una fragata portuguesa.

Durante las últimas horas las autoridades confirmaron la presencia de la temida Fragata Portuguesa en dos playas de la región de Valparaíso, por lo que tomaron medidas preventivas para evitar personas fallecidas por el contacto de este organismo marino.

Según informaron, el sector de la Playa Ventanas, en Puchuncaví, y Playa El Yatching, en Algarrobo, quedaron con prohibición de baño y actividades recreativas en el mar hasta nuevo aviso.

Alerta por Fragata Portuguesa en la V Región

De acuerdo con la Seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan Pérez, se reportó la “presencia de aproximadamente 50 ejemplares de Fragata Portuguesa” en dicho sector de Puchuncaví.

Por su parte, la Municipalidad de Algarrobo informó a su comunidad que, tras el informe de la Autoridad Marítima, decidieron restringir el ingreso al mar en el Yatching.





Qué hacer en caso de picadura de Fragata Portuguesa

A través de X, las autoridades sanitarias entregaron una serie de recomendaciones en caso de sufrir una picadura de este organismo marino. Estas son:

Lavar inmediantamenta la zona afectada con agua de mar y retirar restos de tentáculos, en caso de ser visibles, raspando con un objeto similar a una cédula de identidad.

y retirar restos de tentáculos, en caso de ser visibles, raspando con un objeto similar a una cédula de identidad. No aplicar agua potable, alcohol ni limón, ya que pueden empeorar la lesión. Si no tienes agua de mar, sumerge la herida entre 15-30 minutos en vinagre blanco.

ya que pueden empeorar la lesión. Si no tienes agua de mar, No frotar ni raspar la piel con arena o toallas.

con arena o toallas. Si el dolor o los síntomas continúan, acude a la red asistencial .

. Ante dudas, llama a Salud Responde al 600 360 7777 .