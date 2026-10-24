“Al menos debe pedir disculpas”: Rubilar llama a Rabat a reconocer “que se equivocó” en rebaja de condenas

La exministra se refirió al dolor de las familias que “les costó muchísimo lograr” la condena de los victimarios de sus niños y niñas.

La exministra, Karla Rubilar, dio a conocer su molestia contra las 56 rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores.

Refiriéndose concretamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionó dicha decisión, señalando el dolor de las familias que se verán afectadas.





Qué dijo Rubilar sobre el ministro Rabat y la rebaja de condenas

Rubilar fue enfática al indicar que “el ministro Rabat al menos debe pedir disculpas públicas” hacia las víctimas que se verán comprometidas, indirectamente, con estas rebajas.

“Recuerden que, detrás de esta decisión, hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena, hay un dolor desgarrador. Hoy día hay una incertidumbre, no saben si el victimario de sus niños y niñas está libre, no saben si pueden volver a cometer este delito o dañar a otra persona”, agregó la exministra.

Haciendo referencia nuevamente al sentimiento de las víctimas, añadió en dirección a Rabat: “Cuando hay tanto dolor de por medio, yo creo que hay menos hay que reconocer que uno se equivocó“.