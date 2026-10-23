FA exige renuncia del ministro Rabat tras rebaja de penas a condenados por delitos sexuales y de lesa humanidad

La bancada pidió la renuncia del titular y plantearon cuatro exigencias tras conocerse que se otorgaron 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes perpetrados en dictadura.

La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio exigió al presidente José Antonio Kast solicitar la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Esto, luego de que se conociera que su cartera otorgó, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Desde la colectividad cuestionaron el cambio de criterio aplicado por el ministerio, asegurando que administraciones anteriores rechazaban este tipo de solicitudes y defendían esa postura ante los tribunales.





“El gobierno del presidente Kast ha mostrado su total desprecio por las víctimas, porque solo han mostrado empatía y compasión con los violadores de derechos humanos y ahora con los abusadores y violadores de niños y niñas”, señaló la diputada y jefa de bancada, Emilia Schneider.

Por otra parte, la diputada Carolina Tello planteó que el gobierno ha actuado con “irresponsabilidad e incoherencia” ya que “no sólo ha rebajado las condenas a abusadores sexuales de niños y niñas, sino que también a condenados por violaciones a los derechos humanos. En su afán de ocultar la verdad, insisten en acusar al gobierno anterior sin ningún tipo de fundamentos. Es inaceptable que intenten eludir su responsabilidad confundiendo a la ciudadanía”.

Exigencias del Frente Amplio

La bancada del Frente Amplio también recordó que desde 2022 la legislación excluye de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con el comunicado, desde entonces el Ministerio de Justicia había rechazado estas solicitudes y defendido esa postura ante los tribunales.

Por ello, los parlamentarios cuestionan que la actual administración haya optado por una interpretación distinta, que permitió conceder las rebajas.

Por lo mismo, desde el Frente Amplio, además de solicitar la renuncia inmediata del ministro Fernando Rabat, plantearon cuatro medidas.