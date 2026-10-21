Ministro se pronunció: revelan que Gobierno otorgó rebajas a 56 condenados por abuso y violación de menores

El titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, argumentó que las decisiones del Ejecutivo responden a criterios previamente establecidos por la Corte Suprema.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió este miércoles a las 56 rebajas de condena otorgadas durante el gobierno del presidente José Antonio Kast a autores de delitos sexuales contra menores.

El secretario de Estado argumentó que las resoluciones responden a criterios establecidos por la Corte Suprema y reconoció que, en estos casos, los beneficiados no recurrieron a tribunales para obtenerlas.

“La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias “, afirmó.

En esa línea, explicó que en 2022 se excluyó de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Sin embargo, antes de la entrada en vigencia de esa norma, agregó que la Suprema acogió recursos de amparo de personas que solicitaban estas rebajas.





Al ser consultado si el Ejecutivo compartía dicho criterio, zanjó que “el Gobierno no comenta los fallos judiciales”. “Es un fallo judicial pronunciado por recursos de amparo de la Corte Suprema”, subrayó.

Por otra parte, al ser interrogado sobre por qué no se informó de manera pública y transparente, Rabat respondió: “Pero cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos”.

Las 56 rebajas de condenas en 7 meses

Según antecedentes publicados por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena : 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. Apenas una solicitud fue rechazada.

De acuerdo con el medio, ninguno de estos beneficios fue otorgado mediante un recurso de amparo ni otra vía judicial, ya que las solicitudes fueron ingresadas al ministerio y habría sido este el que las acogió.

Estos decretos se dictan “por orden del Presidente de la República”, después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Secretaría Regional Ministerial verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.