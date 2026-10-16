16/ 10/ 2026 21:35

Pdte. Kast concretó histórica visita a Bolivia tras 71 años: “Hoy dejamos de darnos la espalda”

El presidente José Antonio Kast realizó este viernes una histórica visita de Estado a Bolivia, convirtiéndose en el primer mandatario chileno en concretar un encuentro de este tipo en 71 años. Durante la jornada en La Paz, Kast se reunió con su homólogo Rodrigo Paz, con quien abordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la firma de acuerdos en materias de minería, energía, comercio y conectividad. “Hoy dejamos de darnos la espalda”, afirmó el jefe de Estado chileno, mientras que Paz reiteró que Bolivia no renunciará a su histórica reivindicación marítima. Pese a las diferencias, ambos gobiernos manifestaron su disposición a avanzar en una nueva etapa de cooperación.