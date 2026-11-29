La hermana de Julio Salazar conversó con Contigo en Directo el viernes pasado para alertar que llevaba dos semanas desaparecido. Después de eso, la Fiscalía se comunicó con ella para informarle que había fallecido el pasado 15 de noviembre.

Este fin de semana se aclaró la misteriosa desaparición de Julio Arturo Salazar Sierra, hombre de 51 años cuyo rastro se perdió el pasado 12 de noviembre, cuando viajó de Pucón a Santiago a hacer un trámite.

La familia del hombre informó que fueron informados de su fallecimiento por Fiscalía, sin embargo, este había ocurrido hace ya dos semanas, y no habían sido notificados.

El caso fue dado a conocer por Contigo en Directo el viernes. En el espacio, Verónica, hermana de Julio, entregó detalles de su desaparición, y explicó que, en principio, su hermano se dirigía a Santiago para hacer un trámite judicial e iba a volver a Pucón al día siguiente, pero nunca lo hizo.





Familia no supo que fue hospitalizado

En un comunicado publicado la mañana del sábado por Verónica, esta comunica que les informaron del fallecimiento de su hermano. “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de mi hermano, Julio Arturo Salazar Sierra, ocurrido el 15 de noviembre de 2026“, inició.

Según relató, “Julio ingresó el 12 de noviembre a la Clínica Indisa por una emergencia médica, donde permaneció hospitalizado durante tres días”, sin embargo, “ nuestra familia nunca fue informada, por lo que no pudimos acompañarlo ni despedirnos “, lamentó.

Acorde a lo señalado por Verónica, la Fiscalía de Pucón se comunicó con ella para informarle de la muerte luego de su aparición de Chilevisión el pasado viernes.

“Nos duele profundamente que no se lograra contactar oportunamente a nuestra familia y que la información existente en ambas causas no se vinculara a tiempo. Esperamos que esta grave falta de comunicación sea esclarecida”, agregó.

“Gracias de corazón a todas las personas que compartieron su fotografía, nos acompañaron y ayudaron en su búsqueda, y a los medios de comunicación que hicieron posible llegar más lejos. Julito, te buscamos con todo nuestro amor. Siempre estarás con nosotros”, sumó.