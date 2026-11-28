El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a dos cadenas de supermercados a pagar cerca de $70 mil millones a todas las personas que eran mayores de edad al 31 de diciembre de 2011. No hay que inscribirse ni demostrar que se compró pollo.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó este viernes a Cencosud y a Walmart a indemnizar a los consumidores por la colusión del pollo fresco entre 2008 y 2011.

Así, el tribunal acogió parcialmente las demandas del Sernac y de las asociaciones de consumidores Conadecus y Agrecu. Los supermercados ya habían sido multados en 2019, y la Corte Suprema confirmó esa condena en 2020.

Según el fallo, el acuerdo redujo las promociones de pollo y los consumidores terminaron pagando más.

¿Cuánto deberán pagar?

Cencosud: 40.888 UTA, equivalentes a unos $35.500 millones.

Walmart: 39.570 UTA, equivalentes a unos $34.400 millones.

En total son cerca de $70 mil millones, según el valor de la UTA de noviembre de 2026. Esa suma se repartirá entre todos los beneficiarios, y el fallo no fija un monto por persona.

¿Quiénes recibirán la indemnización?

La indemnización la recibirán las personas que tenían 18 años o más al 31 de diciembre de 2011, es decir, nacidas hasta el 31 de diciembre de 1993 . Además, deben vivir en Chile y tener cédula de identidad vigente, chilena o para extranjeros.

No es necesario haber sido cliente de esos supermercados ni demostrar que se compró pollo. Tampoco hay que inscribirse ni hacer trámites ante el Tribunal.

Una entidad independiente identificará a los beneficiarios con los datos del Registro Civil y propondrá cómo pagar. El fallo menciona como opciones la CuentaRUT de BancoEstado y las tarjetas de prepago.

Una vez que se inicie el proceso, habrá 120 días corridos para realizar los pagos. Los clientes de Unimarc no están incluidos en esta condena, porque esa cadena llegó antes a un acuerdo con el Sernac y Conadecus.

Empresas analizarán el fallo

La sentencia todavía no está firme y puede llegar a la Corte Suprema. Mientras eso no se resuelva, no comenzará el proceso de pago, así que los plazos dependerán de lo que hagan las empresas.

Walmart afirmó que estudia el fallo “considerando las instancias judiciales que aún contempla el proceso”. Cencosud, por su lado, indicó que revisa “sus alcances y pasos a seguir” y que presentará “las acciones y recursos que correspondan ante las instancias competentes”.