Un nuevo fallecimiento enluta el mundo de la cultura chilena, las artes y los escenarios, tras conocerse la muerte del Premio Nacional de Artes de la Representación 2007.

El Teatro ICTUS confirmó este viernes la muerte de Gustavo Meza (1938-2026), destacado dramaturgo, director teatral y Premio Nacional, reconocido por su aporte a las artes escénicas y la formación de nuevas generaciones.d

Su fallecimiento ocurre tres días después de la partida de la actriz Delfina Guzmán, quien fue su segunda esposa y madre de sus dos hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo Meza.

“Ha partido Gustavo Meza, otro gran artista. Premio Nacional, gran conocedor del teatro chileno y fundador de una prestigiosa escuela de actuación”, mencionaron desde la cuenta oficial del Teatro.

“Su paso por ICTUS marcó a varias generaciones. Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia”, menciona luego el post.

“Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años. Descansa en paz”, cierra el comunicado.

En el mismo post, algunas actrices plasmaron sus sensaciones tras conocerse la muerte del destacado artista. “Lo siento mucho, Gustavo cariños al cielo, gracias por todo lo aprendido eres un grande, gracias por creer en mí y en tantos que fuimos tus alumnos“, mencionó Berta Lasala.

Mientras que Sigrid Alegría escribió “Gustavo… gracias por tanto. Gracias por haber creído en mí y por haberme mostrado Chile en las giras, mientras conocí el teatro y sus historias.”