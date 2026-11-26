En la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Santiago, la actriz recordó cómo ambas se convirtieron en abuela y nieta fuera del teatro. También reveló el deseo que Guzmán le confidenció para el día de su muerte.

La actriz Elisa Zulueta protagonizó un emotivo discurso en la despedida de Delfina Guzmán, donde recordó momentos sobre el escenario y su fuerte amistad de “abuela y nieta”.

Zulueta partió su homenaje con una escena que ambas habían interpretado juntas: una abuela le anuncia a su nieta que se va a morir a las cinco de la tarde y le pide que se siente a esperar con ella.

El diálogo, tomado de la obra La grabación, marcó el tono del homenaje que la actriz rindió este jueves en la Catedral Metropolitana de Santiago, durante la misa en memoria de Guzmán, quien falleció a los 98 años.

“Hicimos esta obra, La grabación, de Rafael Gumucio, hace 14 años. La ensayamos un año entero y supongo que nos volvimos locas de tanto repetir, repetir, repetir, que la abuela se me fue metiendo tan adentro del cuerpo que después no supe sacarla”, recordó Zulueta.

Con el tiempo, la historia que interpretaban sobre el escenario empezó a repetirse en sus encuentros.





Las recuerdos de Elisa Zulueta con Delfina Guzmán

“Nos pusimos a ensayar la obra, que fue la puerta a entrar profundamente en el universo emocional, cariñoso y demente de la Delfina, y nos convertimos en abuela y nieta ”, contó Zulueta.

Para retratar esa cercanía, recordó que ella terminó comprándole remedios y que Guzmán, por su parte, le dejó a su pareja una bandeja de merengues en conserjería con una nota: “Felipe, quiero un nieto, tú sabes cómo hacerlo. Delfina Guzmán Correa”, desatando risas en la catedral.

Zulueta remató la anécdota con el mismo humor: “Resultó el merengue, ahora ya no como más”.

Fuera del escenario, sus conversaciones podían pasar de una recomendación doméstica a una pregunta sobre el paso del tiempo. “La acompaño a recordar y ella me acompaña a la calma. Visitarla era mi refugio, su cama mi cuarto propio, sus manos mi familia. Me cuidaba y yo a ella ”.





“Ojalá me muera riendo”

En uno de los pasajes más íntimos del discurso, Zulueta recordó que le preguntó a Guzmán si pensaba en la muerte. La respuesta llegó mientras comía locos con mayonesa: “Ay, no, fíjate, no. Yo ese tema lo dejé en el teatro. Todo lo relativo a la muerte en el teatro lo metí y lo dejé ahí“.

“¿Para qué voy a pensar ahora eso si estoy comiendo locos con mayo? Si estoy viva. Cuando esté muerta, ustedes van a hablar de eso. Ahora yo estoy aquí”, le habría lanzado Delfina con su humor de siempre.