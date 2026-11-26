Un estudio del organismo detectó que la mayoría de las clínicas no publica sus precios en internet. Según los valores referenciales que recopiló, un ciclo de inseminación artificial cuesta entre $150.000 y $1.500.000, y uno de fecundación in vitro puede llegar a $6.000.000.

Saber de antemano cuánto costará un tratamiento de fertilidad en Chile no es fácil. A esa conclusión llegó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en un estudio exploratorio del mercado de la fertilización asistida: la mayoría de los centros de reproducción asistida no publica una lista de precios en su sitio web.

Las clínicas explican que calculan cada presupuesto después del estudio y el diagnóstico médico de cada paciente. Para tener una referencia, el Sernac hizo una búsqueda sistemática de los valores de procedimientos, exámenes y tratamientos en 19 clínicas especializadas en fertilización asistida y medicina reproductiva, que monitorea desde 2024.

De la baja a la alta complejidad

Los tratamientos van desde intervenciones de baja complejidad, como la inseminación intrauterina, hasta procedimientos de alta complejidad, como la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), la transferencia de embriones y la congelación de óvulos y embriones. Las técnicas se clasifican según su complejidad biomédica, qué tan invasivas son y la tecnología que requieren.

Cuánto cuesta cada procedimiento

Estos son los rangos de precios referenciales, en pesos chilenos, que encontró el Sernac. En la mayoría de los casos, el valor final depende de la cobertura del plan de salud:

Inseminación artificial o intrauterina: entre $150.000 y $1.500.000 por ciclo.

entre $150.000 y $1.500.000 por ciclo. Fecundación in vitro (FIV/ICSI): entre $1.850.000 y $6.000.000 por ciclo.

entre $1.850.000 y $6.000.000 por ciclo. Transferencia de embriones: entre $1.200.000 y $2.000.000.

entre $1.200.000 y $2.000.000. Congelación de óvulos (preservación de la fertilidad): entre $1.950.000 y $4.000.000 por ciclo.

entre $1.950.000 y $4.000.000 por ciclo. Estimulación hormonal y fármacos: entre $500.000 y $2.000.000, aunque lo más frecuente son montos cercanos a $800.000.

entre $500.000 y $2.000.000, aunque lo más frecuente son montos cercanos a $800.000. Consultas médicas de fertilidad y chequeos iniciales: entre $7.690 y $141.890.

entre $7.690 y $141.890. Laboratorio y seguimiento ovulatorio (ecografías seriadas): entre $50.000 y $150.000 por ciclo.

entre $50.000 y $150.000 por ciclo. Custodia de embriones congelados: más de $28.500 al mes desde el segundo año de almacenamiento, cuando terminan los períodos iniciales bonificados o incluidos en el paquete.

A estos valores se pueden sumar fármacos, exámenes y consultas, y eso hace todavía más difícil anticipar el costo total de un tratamiento.





Las barreras que enfrentan los pacientes

El estudio identificó varias barreras para los consumidores: el lenguaje técnico, los distintos cuerpos regulatorios, la falta de información, la gran variedad de procedimientos y la poca claridad con que las clínicas muestran sus precios en sus sitios web.

Según el Sernac, en Chile existe normativa específica y se puede fiscalizar, pero está tan dispersa que el consumidor “no accede a ella de forma clara y oportuna para el ejercicio de sus derechos”.

Desde 2020, el organismo ha recibido 32 reclamos sobre este mercado. El 56,25% apunta a aseguradoras, isapres y clínicas, y el 43,75% a centros de medicina reproductiva y otros prestadores del sector.

El Sernac también elaboró el informe de percepción “Consumo y fertilidad en Chile: Una mirada a las experiencias de las usuarias y usuarios de servicios de fertilidad”, que recoge cómo vivieron las personas cada etapa de la atención y el tratamiento.

Para el servicio, este tipo de estudios ayuda a visibilizar estas brechas. También muestra la importancia de que quienes recurren a la reproducción asistida tengan información “suficiente, clara y oportuna para comparar alternativas, anticipar sus costos y adoptar decisiones de manera informada y autónoma”.