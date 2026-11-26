“La violencia política es algo que no se puede aceptar, que no podemos permitir que siga ocurriendo”, manifestó Pola Montoya luego de la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La concejala de Puente Alto, Pola Montoya, fue absuelta por la justicia tras ser acusada por los delitos de calumnias e injurias graves por el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo.

La decisión fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual desestimó las acusaciones del otrora uniformado que en agosto fue absuelto por los cargos de apremios ilegítimos por las lesiones que cegaron al diputado Gustavo Gatica.

El hecho que motivó la acción judicial, vale recordar, ocurrió el 3 de septiembre de 2025, cuando Crespo se dirigía al Centro de Justicia de Santiago a una audiencia en el marco del caso Gustavo Gatica.

Allí, la edil, según capturó un video, expresó: “En todas partes de Chile lo reconocen como un ‘mutilador’ y un ‘asesino’”. En respuesta, y en medio de un intercambio de palabras, a la concejala le contestaron “loca de mierda”.

La reacción de la concejala Montoya

A la salida del mismo recinto donde ocurrieron los hechos, Montoya expresó: “Quiero darle las gracias (a sus abogados) por su tremenda defensa respecto a los derechos humanos, por su labor con perspectiva de género”.

“La violencia política es algo que no se puede aceptar, que no podemos permitir que siga ocurriendo”, complementó, asegurando que busca “combatir la violencia estructural y sistemática del Estado y de un sector político” contra quienes manifiestan “su legítima opinión”.