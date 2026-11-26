El equipo de Reportaje a Fondo tuvo un cara a cara con el productor acusado de deber pagos por un show en Conchalí en 2023 y que, pese a la denuncias en su contra, ganó una nueva licitación para un evento en Recoleta.

Leonel Llanos es el nombre del productor de eventos que ha sido “funado” por varios cantantes chilenos que lo acusan de deberles los pagos por eventos musicales en municipalidades.

Según reveló un equipo de Reportajes a Fondo, Llanos mantiene una millonarias deuda por un evento en Conchalí y, pese a las acusaciones de no pago, su empresa ganó una nueva licitación municipal, esta vez en Recoleta.

Las denuncias se originaron tras una fiesta de aniversario organizada por la Municipalidad de Conchalí en 2023, a la que asistió Tommy Rey y el espectáculo de Los Inolvidables, compuesto por Gloria Benavides, José Alfredo Fuentes, Horacio Saavedra, Wildo, entre otros.

Según acusan los artistas, el pago por este show nunca se habría efectuado. Incluso, Horacio Saavedra lo acusa de ser tan “cara de palo”, que se ofrece para trabajar con artistas a quienes ya les debe dinero por ocasiones pasadas.





Saavedra también lo “funó” en redes sociales en 2025, acusándolo de ser una “ladrón y cara de jarra”. Consultado por esto, Llanos respondió a CHV Noticias que “tiene razón, no se le ha pagado su trabajo”.

Wildo, por su parte, apunta a que el productor se ha aprovechado de la conformación de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) para adjudicarse licitaciones junto a otras empresas. Respecto a esto, el cantante acusó que Llanos “ha hecho uso reiterado de una garantía que tiene la ley, que se llama UTP. Es una rata de cloaca“, acusó.

Pero el show en Conchalí no fue el único por el que el productor quedó debiendo dinero. En la comuna de Recoleta la empresa de Llanos se ganó una licitación por tres años para el evento “Carnaval Dieciochero”, incluso mientras tenía denuncias por no pago.

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