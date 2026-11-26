26/ 11/ 2026 10:29

Sala Cuna Universal: los cambios clave del proyecto que aprobó el Congreso

Este miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto de Sala Cuna Universal, que quedó listo para ser despachado y convertirse en ley de la República. Entre los principales ítems, se modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a dar el beneficio solo a las empresas que contratan a 20 o más trabajadoras. Eso se eliminó y se deja el derecho en igualdad de condiciones para madres, padres e independientes. Además, se creará un Fondo de Sala Cuna con personalidad jurídica, financiado con una cotización de 0,30% con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.