La representante chilena contó que debió salir primera al desfile de traje de gala con el peinado a medio terminar. Desde Puerto Rico, recordó la presión que vivió tras bambalinas y admitió que el episodio la “afectó”.

Dominga López reveló qué ocurrió detrás de cámaras antes de su desfile en traje de gala en Miss Universo 2026.

En una transmisión en vivo desde Puerto Rico, la representante chilena contó que el equipo de estilistas seguía trabajando en su peinado cuando la llamaron a escena y le advirtieron que, si no salía en ese instante, perdería su turno.

La viñamarina ya se había instalado en el Top 12, un resultado que Chile consiguió por tercer año consecutivo tras las participaciones de Emilia Dides e Inna Moll.

Antes del corte al Top 5, le tocó abrir el desfile con un vestido inspirado en la araucaria chilena. Según relató, ese orden redujo el tiempo que tuvo para prepararse.

“No sabía cómo me veía”

“Un desastre el pelo, chicos. No había ni espejos. Yo no sabía cómo me veía”, comenzó contando. “Obviamente, si me hubiera visto los mechones que tenía salidos, me lo hubiera arreglado, pero no tuve ni oportunidad de verme”.





“Detrás de cámaras, muy caótico. Terrible, chicos. Una locura. Y me lo hicieron a medias. Eso sí pasó y eso obviamente me puso nerviosa. No era lo que yo quería. Yo soy muy perfeccionista y quiero salir con el pelo perfecto”, confesó.

La chilena también explicó “había muy poquito tiempo, fui la primera a salir. Tuve un tercio del tiempo que tuvieron las otras chicas para arreglarse y fue lo que me tocó”.

El llamado que la obligó a salir a escena

“Me pasó que fui a hacerme mi cambio de pelo, que era bien simple, la verdad, un tomadito solamente, y no nos dio el tiempo“, siguió relatando.

Asimismo, detalló una caótica escena detrás de cámaras. “Los pobres estilistas estaban desesperados, y yo también. Me empezaron a llamar: ‘Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, al escenario’ y yo: ‘No estoy lista, no estoy lista’, y me decían: ‘Si no subes ahora, no puedes subir’”.





“Yo tuve que subir al escenario tal cual como estaba y efectivamente tenía unos mechones sueltos. Para serles muy honesta, sí me afectó ”, agregó.

López contó que el equipo logró arreglarle el peinado después del desfile. Para entonces, ya había hecho su última pasada en competencia. “La idea era que fuera un peinado pulcro y, por temas de tiempo, no se alcanzó a hacer”, explicó.