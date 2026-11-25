La periodista explicó que hace unos meses estaba completamente sana y que este lunes, a pocos días de dar conocer su diagnóstico de cáncer de mama, se enteró de que tiene metástasis en sus huesos y columna vertebral.

Hace solo cinco días la periodista Scarleth Cárdenas dio a conocer que fue diagnosticada con un agresivo cáncer de mama e iniciaría un tratamiento con quimioterapia, y este miércoles, informó que tiene metástasis.

“La vida es una locura. Esta semana ha sido difícil. Los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila ”, detalló en un video de Instagram.

Según explicó, la noticia la conoció el lunes, luego de hacerse una tomografía y una resonancia cerebral. Sin embargo, destacó que, pese al complejo diagnóstico “hay que seguir. Lo que de mí dependa, estará siempre“.





El diagnóstico de Scarleth Cárdenas

Según detalló hace unos días, el diagnóstico de cáncer fue completamente sorpresivo y lo conoció luego de sufrir malestar durante un reciente viaje a las Torres del Paine. Respecto a esto reflexionó: “A veces pienso, bueno, cómo le cambia la vida a uno en un mes y medio, ¿verdad?”.

En el video, la periodista se mantuvo positiva e hizo un llamado a las mujeres a hacerse exámenes preventivos. “Prometo que todo lo que dependa de mí, estará: Mi voluntad, la tranquilidad y templanza de siempre. Confío en los médicos y sé también que no todo depende de ellos”, señaló.

“Vienen días duros, como les toca vivir a miles de mujeres en Chile. Y por eso comparto mi testimonio, en honor a ellas, que necesitan de todos nosotros en momentos difíciles (…) Y a quienes no se han chequeado: Háganlo“, agregó.

“Es muy, muy raro un caso como este: Estar completamente sana en los exámenes de junio y tener un cáncer con metástasis en octubre. Pero bueno, aún así, hay que poner el hombro, el corazón y las ganas”, cerró la periodista.