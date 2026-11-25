En el accidente falleció una pareja y cuatro de sus hijos, de 3, 5, 12 y 15 años, sin embargo, cercanos a la familia informaron que hay una quinta hermana, quien no estaba en el vehículo al momento del accidente.

Este martes se realizaron las despedidas de los seis miembros de una familia que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 22 en la isla de Chiloé.

En específico, el fatal choque se registró en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta Dalcahue con Ancud, y entre las víctimas fatales se identificaron los dos padres de la familia, y cuatro hijos de 3, 5, 12 y 15 años.

Si bien en un principio de consignó que sería una familia completa la que falleció, cercanos a las víctimas informaron que hay una hermana que quedó con vida y que no iba en el auto ese día.





Hermana perdió a su familia

Se trata de la única sobreviviente del grupo familiar: una adolescente que es la hermana mayor de la familia, según reveló una tía de la familia a CHV Noticias.

“He visto mucho que se informa que, claro, se fue una familia completa. Efectivamente, pero también queda A., que es hermana de Ámbar y que también es mi sobrina”, señaló la mujer.

Sobre Araceli, una de las hermana de Brexi, la madre de la familia, señaló que “como familia tenemos que sobrellevar y apoyar a la hija mayor de mi hermana que quedó”.

Por su parte, Claudio Barudy, alcalde de Dalcahue, señaló a CHV Noticias que a la joven “se le está dando todo el apoyo psicológico, pero no queremos ser invasivos con la familia”.