Las celebridades del espectáculo chileno se mostraron indignadas por el resultado de Dominga, enfatizando en que, a su parecer, ella merecía la corona.

El resultado de Dominga López, quien quedó en el Top 12 en el Miss Universo 2026, no estuvo exento de polémica y los famosos en nuestro país arremetieron con todo.

Una serie de celebridades del espectáculo, desde Rafael Araneda hasta Danilo 21, se pronunciaron en la última publicación de Dominga, elogiando su desempeño e incluso enfatizando que ella merecía ganar la corona.





¿Qué dijeron los famosos sobre el Top 12 de Dominga López?

“Gracias, Chile, por soñar conmigo”, escribió López en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía donde posó con su vestido de noche en el certamen.

Al respecto, el cantante urbano Pailita escribió: “Eres la ganadora y era”, mientras que Danilo 21 señaló: “Te robaron el Top 5, araucaria”.

Por su parte, la Miss Universo Santiago 2025, Antonia Casanova, expuso: “Soñamos hermosa, gracias. ¡Lo hiciste increíble!”, mientras que la Miss Chile 2024, Emilia Dides, recalcó: “¡Lo hiciste espectacular y todos lo sabemos!”.

“¡Felicidades, Dominga! ¡Lo hiciste genial! Y en la ronda de preguntas no tenías rivales. Que sigan los éxitos. Felicidades”, dijo Rafael Araneda y su esposa, Marcela Vacarezza, aseguró: “La mejor, sin dudas”.

Ante un resultado que algunos catalogan como injusto, esperando que Dominga pasara al Top 5 e incluso obtuviese la corona, los internautas plagaron de recetas de cocina la cuenta de Instagram de Miss Universo 2026.

Otro que se mostró en desacuerdo fue el cantante Kid Voodoo, puesto que Dominga protagonizó sus conciertos e incluso algunos videoclips.

“La número 1 para mí y para todo Chile”, escribió el artista antes del certamen y, tras conocer que López no pasó al Top 5, escribió en su cuenta de X: “Na’, no creo h…, siempre nos roban c…”.

Pero no quedó ahí, puesto que el cantante también decidió aportar a la funa digital de las recetas escribiendo cómo se hace un pan con queso.

Finalmente, dicha interacción de Kid Voodoo alcanza casi los 30 mil “me gusta”.

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