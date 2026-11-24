Tras enfrentar complicaciones de salud en los últimos años, esta jornada se confirmó el fallecimiento de la reconocida intérprete chilena, cuyos papeles permanecerán en la memoria colectiva del país.

La actriz Delfina Guzmán falleció este martes a los 98 años, tras atravesar distintas complicaciones de salud durante el último tiempo.

La noticia fue confirmada por su familia, a través de un comunicado el cual señala que el motivo de su muerte fue por causas naturales.

Muere Delfina Guzmán, destacada y querida actriz chilena

En agosto de 2026, tras siete décadas de trayectoria, Delfina Guzmán anunció su retiro. Su despedida llegó de la mano de un último proyecto dirigido por su propio hijo, Juan Cristóbal Meza: el cortometraje de 30 minutos “Ciudad”.

Los inicios de su carrera se remontan a 1956, cuando la artista chilena egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y debutó sobre los escenarios con la obra “Pueblito”, de Armando Moock.

Guzmán se convirtió en un ícono de la resistencia cultural durante la dictadura militar, destacando por su labor en el Teatro Ictus, compañía artística independiente que se consolidó como uno de los grandes referentes del teatro chileno.

Por otro lado, su llegada al cine se produjo en 1968, cuando Raúl Ruiz le dio un papel en “Tres tristes tigres”. Posteriormente, volvió a trabajar con el director en “La expropiación”, donde interpretó a la esposa de un latifundista y compartió pantalla con sus propios hijos.

Además, se convirtió en una figura emblemática de la televisión chilena gracias a sus numerosas interpretaciones en teleseries de TVN, producciones que marcaron a generaciones y cuyos personajes permanecerán en la memoria colectiva del país.

Entre los más recordados están Mariana Montero en “Sucupira”, la Madre Superiora Asunción Undurraga en “Estúpido Cupido”, Amelia Cox en “La Fiera”, Mercedes Jorquera en “Pampa Ilusión”, Adela Ovalle en “Romané” y Olga Primera Montini en “El circo de las Montini”.