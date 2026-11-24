24/ 11/ 2026 07:38

Está avaluado en al menos $50 millones: Hombre sufrió violento robo de su vehículo de alta gama en Huechuraba

Durante la noche de este lunes, un hombre sufrió un robo tipo “abordazo” al interior de un Strip Center en la comuna de Huechuraba. La víctima se encontraba comiendo en un restaurante y cuando se dirigía a su casa fue interceptado por dos sujetos quienes, aparentemente con armas de fuego, le quitaron su vehículo de alta gama y se dieron a la fuga. Los antisociales también lo golpearon en la cabeza. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha podido recuperar el automóvil que está avaluado en cerca de $50 millones.