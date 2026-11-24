24/ 11/ 2026 02:30

Leyla agotará su último recurso pidiendo ayuda a Volkan para separar a Aras de Asya | Capítulo 89 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin llegará pidiéndole de rodillas ayuda a Asya tras ser, supuestamente, engañada por Leyla para fotografiarla junto a Aras, y es que ahora teme que Volkan le quite la custodia de su hija al divorciarse.

En paralelo, Leyla se reunirá con Volkan para ofrecerle colaborar en un nuevo plan que les permita retomar sus matrimonios, separando finalmente a Aras de Asya.

Por otro lado, los negocios de Haluk comenzarán a salir a la luz, entre ellos los registros de sus tierras, información que Derin se negará a creer, confiando en la veracidad de su padre.

Adelántate a los próximos acontecimientos de Traicionada: Historia de un engaño y descubre cómo continuarán las historias de sus protagonistas. Los episodios están disponibles desde las 17:00 horas en MiCHV, en la aplicación para iPhone y Android, Smart TV y en michv.cl.

Revisa el capítulo haciendo clic en la siguiente imagen: