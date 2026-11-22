El grupo de amigas captó el momento exacto en que equipos de emergencias llegaban hasta Peñalolén tras reportar la caída de una avioneta.

La tarde de este sábado, una avioneta se precipitó en la comuna de Peñalolén, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

El accidente se registró en un condominio ubicado en la intersección de Valle Casa Blanca Norte con Alsacia.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la aeronave habría presentado dificultades para aterrizar y, pese a las maniobras realizadas por el piloto, terminó precipitándose al interior del recinto residencial.





Amigas grabaron llegada de equipos de emergencia

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia y equipos de rescate llegaron hasta el sector para atender el procedimiento.

Entre quienes estaban en las inmediaciones había un grupo de amigas que compartía un picnic y que registró en video la llegada de los equipos de emergencia, mostrando cómo se desarrolló el despliegue tras el accidente.

“Va a aterrizar al lado de nosotras (…) ¿Cómo está el picnic chiquillas? ¿Les gustó?” se escucha decir a una de las chicas que presenció el aterrizaje de un helicóptero de Carabineros.