Pese al progresivo aumento de las temperaturas durante esta semana, existe la posibilidad de que se registren precipitaciones en algunos sectores de la Región Metropolitana.

El reporte del tiempo de esta semana proyecta la eventual caída de precipitaciones este lunes, pese a que viviremos una semana calurosa para Santiago.

Tras una mañana fresca de 10 grados en este domingo, se espera que las mínimas alcancen los 15 grados hacia el jueves.

Mientras que las máximas registrarán un alza importante a mitad de semana, con 34 grados pronosticados para el miércoles y 33 grados para el jueves en el marco de una ola de calor para la zona central.

Respecto a las condiciones a corto plazo, el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que para el lunes se prevé nubosidad parcial en el centro y la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde en el sector oriente de la capital.

Tras esa jornada, el tiempo se mantendrá estable y con altas temperaturas en la ciudad.