El fuego se habría originado en una bodega y se propagó hacia una vivienda colindante. Cerca de 17 compañías de Bomberos trabajaron en la emergencia, que dejó a un voluntario lesionado.

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este domingo en la comuna de Independencia, movilizando a cerca de 17 compañías de Bomberos hasta la intersección de Las Enredaderas con avenida Fermín Vivaceta.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fuego se habría originado en una bodega perteneciente a una empresa del rubro de termopaneles.

Si bien las llamas amenazaron con alcanzar una vivienda colindante y unas caballerizas ubicadas en las cercanías del Hipódromo Chile, Bomberos logró evitar su propagación.

En medio de la emergencia, vecinos del sector reportaron haber escuchado pequeñas explosiones, presuntamente asociadas a balones de gas, mientras intentaban rescatar sus pertenencias.

Durante las labores de emergencia, un voluntario de Bomberos resultó lesionado y debió ser trasladado en un vehículo de rescate.

En el lugar también trabajó personal de Carabineros y Seguridad Municipal para apoyar las labores de emergencia.