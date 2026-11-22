El operativo de Carabineros en autopistas permitió detectar vehículos que circulaban hasta a 170 km/h en zonas con límites de 100 km/h.

Cinco conductores fueron detenidos por conducción temeraria y se cursaron 643 infracciones por exceso de velocidad durante dos jornadas de fiscalización realizadas por Carabineros en distintas autopistas de la Región Metropolitana.

El despliegue, desarrollado por personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, contó con controles preventivos destinados a detectar conductas de alto riesgo y prevenir accidentes.





Conductores circulando hasta a 170 km/h

Uno de los procedimientos más relevantes fue el de un conductor de motocicleta que conducía a 170 km/h, en zonas cuyo límite de velocidad es 100 km/h. El temerario conductor transitaba por la Autopista Costanera Norte cuando fue sorprendido por personal de Carabineros.

En el mismo sector, se desarrollaron otras 4 detenciones, por superar el límite de velocidad y por manejo bajo la influencia del alcohol. Además, se cursaron más de 600 infracciones exclusivamente por exceso de velocidad.

La institución enfatizó que el objetivo de estas fiscalizaciones es prevenir siniestros viales y evitar que conductas irresponsables terminen con personas lesionadas o fallecidas.