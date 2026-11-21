La hija de Pamela Díaz está nuevamente bajo el radar tras generar rumores sobre una posible relación con un reconocido creador de contenidos.

Trinidad Neira volvió a desatar rumores sobre un presunto romance luego de protagonizar un inesperado momento junto a un popular streamer chileno.

Se trata de Bernardo Pérez, mejor conocido como ByKing, un joven creador de contenidos que se popularizó en plataformas como Kick y que se dedica a hacer videos y transmisiones en vivo.

Ambas figuras de internet han acaparado titulares en las últimas semanas con especulaciones sobre una posible relación, lo que ha tomado fuerza luego de que recientemente se viralizara un extracto de video donde se les ve dándose un apasionado beso.





¿Trini Neira y ByKing tienen un romance?

Todo ocurrió cuando el creador de contenidos invitó a la hija de Pamela Díaz a participar de uno de sus streams. En medio de la interacción, los internautas pudieron notar cierta cercanía entre ellos, sin embargo, todo estalló cuando se besaron en al menos dos ocasiones durante el video.

Uno de los momentos que los espectadores no dejaron pasar por alto fue cuando Trini Neira llamó “amor” a ByKing, alimentando aún más los rumores.

Pese a que el momento fue comentado y viralizado en redes sociales, ninguna de las partes a desmentido ni confirmado nada de lo sucedido, sembrando la incertidumbre entre quienes los siguen.

El apasionado beso de ByKing y Trini Neira

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