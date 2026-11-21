En un comunicado conjunto, los parlamentarios Sergio Bobadilla, Jaime Coloma y Daniel Lilayú también criticaron las “líneas rojas” planteadas por el Partido Republicano en medio de la discusión.

Los diputados UDI Sergio Bobadilla, Jaime Coloma y Daniel Lilayú cuestionaron al Partido Nacional Libertario (PNL) por mantener abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali.

En un comunicado conjunto, los parlamentarios también criticaron las “líneas rojas” planteadas por el Partido Republicano en medio de la discusión por el financiamiento público de las terapias hormonales para adolescentes trans.

“Creemos que este tipo de advertencias no contribuye en nada al momento que vive el país . Chile necesita trabajo, necesita recuperar su crecimiento y no necesita amenazas de acusaciones constitucionales que terminan generando divisiones y distrayendo al Gobierno de las prioridades de las personas”, emplazaron.

“Hoy tenemos cerca de un millón de chilenos sin trabajo, familias que salen día a día a buscar una oportunidad laboral y regresan a sus casas con la frustración de no encontrar una pega. Esa es la realidad que debe movilizarnos”, señalaron.





Diputados UDI cuestionan el sustento de una eventual acusación

Bobadilla, subjefe de la bancada UDI, Coloma y Lilayú, integrante de la Comisión de Salud, respaldan revisar y eliminar el financiamiento de las terapias hormonales en discusión. A su juicio, llevar la controversia a una acusación constitucional contra Chomali sería excesivo.

“Una cosa es tener diferencias políticas o cuestionar decisiones de una autoridad y otra muy distinta es amenazar con una acusación constitucional sin que exista una infracción legal o constitucional que le dé sustento“, enfatizaron.

“ Nos parece una señal equivocada, que nos distancia y nos distrae de lo verdaderamente importante : comenzar a recuperar las fuentes de trabajo y darle oportunidades a quienes hoy no tienen empleo”, agregaron en el comunicado.

Los diputados señalaron que la UDI ya entregó al ministro del Trabajo una propuesta para reactivar el empleo. En ese contexto, apuntaron tanto al PNL como al Partido Republicano.

“No entendemos que mientras el país enfrenta una emergencia de empleo, el Partido Republicano esté poniendo sobre la mesa sus llamadas ‘líneas rojas’ y el PNL amenace con acusaciones constitucionales. Creemos que hoy no es tiempo de levantar líneas rojas ni de profundizar las diferencias“, indicaron.