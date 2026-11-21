A través de Instagram la actriz compartió un video por el cumpleaños de su hijo Matteo, quien habría cumplido 14 años el pasado viernes 20 de noviembre.

Leonor Varela emocionó en redes sociales con un registro publicado en su Instagram en el que conmemora la fecha de cumpleaños de su hijo Matteo, quien murió hace 8 años.

En la publicación se puede apreciar un video del menor acompañado de un tierno relato narrado por la actriz nacional.





El emotivo mensaje de Leonor a su hijo

“Si estuvieras aquí, cumplirías 14 añitos”, partió diciendo Varela para luego confesar que le cuesta imaginárselo siendo adolescente, “¿cómo sería tu cara? ¿Cuánto habría cambiado tu cuerpo?”.

“¿Quién sabe si se cumplen años en el cielo? Para mí te has quedado congelado en tu eterna niñez”, fueron las palabras que la actriz usó para enfrentarse a un nuevo cumpleaños sin Matteo.

“Eres eterno y estás en todos lados… y a veces en ninguna parte”, agregó.

Leonor agradeció a su hijo por convertirla en madre y finalmente concluyó: “feliz cumpleaños Matteito de mi corazón, soplaremos las velitas por ti esta noche”.