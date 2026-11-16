A través de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su hija Luna y a su exesposo, Lucas Akoskin. “Esta es nuestra forma de duelo en acción”, expresó en la publicación.

A ocho años de la muerte de su hijo Matteo, la actriz chilena Leonor Varela compartió en Instagram el emotivo ritual con que su familia lo recuerda.

En las fotografías aparece junto a su hija y a su exesposo, Lucas Akoskin, mientras suben a un bote con un ramo de flores y una foto de Matteo.

“Hoy son 8 años desde que nuestro hijo dejó su cuerpo para mudarse a nuestros corazones”, escribió Varela.

El ritual con que Leonor Varela y su familia recuerdan a Matteo

En la misma publicación, la actriz detalló el rito familiar que realizan cada año. “ Nosotros nos reunimos frente al mar, donde viven sus cenizas. Le llevamos flores que recogemos agradeciendo a cada plantita”, indicó.

Durante el encuentro, la familia escucha las canciones que le gustaban a Matteo y vuelve a mirar sus videos.





“Escuchamos sus canciones, esas que nos hacen llorar. Y miramos sus vídeos que nos enternecen y que nos permiten nunca olvidar ni un detalle de su carita hermosa”, relató.

Varela también explicó lo que significa para ella seguir compartiendo ese momento en familia. “ Esta es nuestra forma de duelo en acción. Lo hacemos juntos porque este amor lo compartimos. Espero que eso nunca, nunca cambie”, cerró.

Cabe recordar que Matteo Akoskin Varela falleció el 16 de noviembre de 2018 a los cinco años de edad. El pequeño padecía leucodistrofia, una enfermedad genética y degenerativa para la cual no existe cura, que le fue diagnosticada a los pocos meses de nacer.