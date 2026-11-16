Diputados aprueban proyecto que frena alzas en bencinas: qué día bajarían de precio según Gobierno
El proyecto, que tendría un costo de US$700 millones y que obligaría a una reasignación de recursos para el próximo año, continuará su tramitación legislativa en el Senado.
La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este lunes el proyecto que establece medidas para contener las alzas de los precios de la gasolina y el petróleo diésel.
La iniciativa, que también alivia la carga financiera de las empresas de transporte de carga, fue aprobada en el hemiciclo y ahora fue despachada al Senado, donde continuará su tramitación legislativa.
Esto ocurre en medio de los cuestionamientos de expertos por su alto costo fiscal, pues Hacienda recalculó la contención de precios en US$700 millones, lo que significaría una eventual reasignaciónde recursos durante el próximo año.
Desde el Gobierno, en tanto, instaron en horas de esta mañana a que la iniciativa sea despachada durante esta jornada, con el objetivo de que las rebajas puedan concretarse dentro de los próximos días.
Cuándo comenzaría a aplicarse la rebaja
En caso de que se cumpla este martes el despacho en la Cámara Alta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz adelantó que “el precio de la gasolina baja 40 pesos este jueves”.
Sobre los próximos pasos, tras la votación en sala, indicó que “(ahora) esperamos ir a la Comisión de Hacienda del Senado y después esperamos votarlo en la Sala en el Senado”.
La iniciativa, vale recordar, contempla revertir el último incremento del diésel y establecer un mecanismo para evitar nuevas alzas de las gasolinas y el petróleo diésel hasta el 3 de febrero de 2027.