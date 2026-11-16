El proyecto, que tendría un costo de US$700 millones y que obligaría a una reasignación de recursos para el próximo año, continuará su tramitación legislativa en el Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este lunes el proyecto que establece medidas para contener las alzas de los precios de la gasolina y el petróleo diésel.

La iniciativa, que también alivia la carga financiera de las empresas de transporte de carga, fue aprobada en el hemiciclo y ahora fue despachada al Senado , donde continuará su tramitación legislativa.

Esto ocurre en medio de los cuestionamientos de expertos por su alto costo fiscal, pues Hacienda recalculó la contención de precios en US$700 millones, lo que significaría una eventual reasignaciónde recursos durante el próximo año.

Desde el Gobierno, en tanto, instaron en horas de esta mañana a que la iniciativa sea despachada durante esta jornada, con el objetivo de que las rebajas puedan concretarse dentro de los próximos días.





Cuándo comenzaría a aplicarse la rebaja