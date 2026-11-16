Hasta $5 millones en tres meses: la lista de diputados y senadores que más gastaron en bencina

En medio del alza del precio de los combustibles, el equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias solicitó vía Transparencia las rendiciones de parlamentarios correspondientes a marzo, abril y mayo. Algunos de los legisladores explicaron sus millonarios gastos.

¿Cuánto gastan los parlamentarios en bencina para realizar su trabajo en terreno? En medio del alza del precio de los combustibles, el equipo de Reportajes A Fondo de CHV Noticias solicitó vía Transparencia las rendiciones de diputados y senadores correspondientes a marzo, abril y mayo.

El Congreso financia los traslados asociados a la labor parlamentaria, incluidos gastos como pasajes aéreos, peajes y estacionamientos.

Los montos que se detallan a continuación corresponden solo a las rendiciones por combustible durante esos tres meses tras el llamado “bencinazo” del 23 de marzo del 2026.

Los cinco diputados que más gastaron en bencina

Carolina Tello (FA): $3.659.177.

$3.659.177. Joanna Pérez (Demócratas): $3.127.489.

$3.127.489. Emilia Nuyado (PS): $3.006.249.

$3.006.249. Marco Sulantay (UDI): $2.917.139.

$2.917.139. Agustín Romero (P. Republicano): $2.716.904.

Los cinco senadores que más gastaron en bencina

Carlos Kuschel (RN): $5.032.016.

$5.032.016. Javier Macaya (UDI): $4.463.336.

$4.463.336. Manuel José Ossandón (RN): $3.863.633.

$3.863.633. Enrique Van Rysselberghe (RN): $3.065.869.

$3.065.869. Loreto Carvajal (PPD): $2.904.137.





Cómo defendieron sus gastos los parlamentarios

Carolina Tello y Marco Sulantay, ambos representantes de la región de Coquimbo, atribuyeron los gastos a las distancias entre las comunas. “En mi caso, estoy en un distrito que es la región completa. Son 15 comunas, las cuales están muy alejadas”, explicó Tello.

“Son casi 500 kilómetros hasta La Serena y yo hago todos mis desplazamientos en vehículo. No uso pasaje en avión“, afirmó Sulantay.

Joanna Pérez, que en mayo rindió combustible para cuatro vehículos, sostuvo que los recursos estaban autorizados y que viaja a terreno de jueves a domingo. “Yo no tengo semanas distritales, para mí son todas en provincias”, afirmó.

Emilia Nuyado, en tanto, aseguró que sus millonarios gastos “tienen que ver con las actividades”. Asimismo, Agustín Romero sostuvo que su distrito se extiende “desde Tiltil a Cerrillos” y señaló que arrendó un auto híbrido para reducir el consumo.

Manuel José Ossandón, cuyas rendiciones abarcaron cinco vehículos para él y su equipo, sostuvo que los desplazamientos forman parte de su labor parlamentaria. “Si esto es trabajo, yo no ando paseando”, respondió al ser consultado.

Loreto Carvajal apuntó a los recorridos por las comunas rurales de Ñuble. “Yo no escatimaré jamás los gastos que ese recorrido me signifique”, afirmó.

En el caso de Carlos Kuschel, quien registró el mayor gasto del Congreso en el período revisado, su equipo ofreció una declaración en video y dejó de responder cuando A Fondo insistió en entrevistarlo.

Mira el reportaje completo: