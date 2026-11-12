Sin alzas hasta el 31 de marzo de 2027: estas son todas las medidas que anunció el Gobierno en materia de combustibles

Desde revertir alzas hasta una mesa de trabajo para agrupaciones de buses interurbanos, el Gobierno anunció 6 medidas clave.

Este jueves, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, anunció que llegó a acuerdo con gremios de camioneros y llamó a terminar con las paralizaciones.

En ese contexto, el jefe de cartera anunció una serie de medidas tras el alza sostenida del diésel que generó una serie de movilizaciones a lo largo de todo el país.





¿Qué medidas anunció el Gobierno?

Revertir la última alza de $39 pesos en gasolinas y $42 pesos en el diésel , lo cual se corregirá con una iniciativa de ley que ya fue ingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

, lo cual se corregirá con una iniciativa de ley que ya fue ingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Disminuir el precio del diésel de manera adicional en $100 pesos más por litro , en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses.

, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses. Suspender las alzas de tarifas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. En esta materia, el biministro Alvarado expuso: “Si en el transcurso de estos meses las señales internacionales son favorables, y las fórmulas de cálculo indican que el precio tiene una tendencia a la baja, indudablemente que esa baja se traspasará como corresponde a todos los consumidores”.

En esta materia, el biministro Alvarado expuso: “Si en el transcurso de estos meses las señales internacionales son favorables, y las fórmulas de cálculo indican que el precio tiene una tendencia a la baja, indudablemente que esa baja se traspasará como corresponde a todos los consumidores”. Impuesto negativo . Se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.

. Se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo. Mantener y renovar el impuesto al diésel para todo el año 2027. En torno a este punto, el Gobierno explicó que se reducirán a 3 los tramos y los dos primeros se fusionarán en uno solo.

¿Cómo funcionará la recuperación del impuesto específico al diésel?

Las nuevas tasas se incorporan en esta ley y quedan como se indica a continuación:

¿Qué pasará con las agrupaciones de buses interurbanos?