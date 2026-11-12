Sin alzas hasta el 31 de marzo de 2027: estas son todas las medidas que anunció el Gobierno en materia de combustibles
Desde revertir alzas hasta una mesa de trabajo para agrupaciones de buses interurbanos, el Gobierno anunció 6 medidas clave.
Este jueves, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, anunció que llegó a acuerdo con gremios de camioneros y llamó a terminar con las paralizaciones.
En ese contexto, el jefe de cartera anunció una serie de medidas tras el alza sostenida del diésel que generó una serie de movilizaciones a lo largo de todo el país.
¿Qué medidas anunció el Gobierno?
- Revertir la última alza de $39 pesos en gasolinas y $42 pesos en el diésel, lo cual se corregirá con una iniciativa de ley que ya fue ingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Disminuir el precio del diésel de manera adicional en $100 pesos más por litro, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses.
- Suspender las alzas de tarifas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. En esta materia, el biministro Alvarado expuso: “Si en el transcurso de estos meses las señales internacionales son favorables, y las fórmulas de cálculo indican que el precio tiene una tendencia a la baja, indudablemente que esa baja se traspasará como corresponde a todos los consumidores”.
- Impuesto negativo. Se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.
- Mantener y renovar el impuesto al diésel para todo el año 2027. En torno a este punto, el Gobierno explicó que se reducirán a 3 los tramos y los dos primeros se fusionarán en uno solo.
¿Cómo funcionará la recuperación del impuesto específico al diésel?
Las nuevas tasas se incorporan en esta ley y quedan como se indica a continuación:
¿Qué pasará con las agrupaciones de buses interurbanos?
- Finalmente, se aumentará el porcentaje de reintegro de los peajes desde un 35% a un 70% y, además, se constituirá con ellos una mesa de trabajo para los próximos meses, donde también se contempla atender requerimientos de carácter puntual.