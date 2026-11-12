¿Dónde ver EN VIVO los Latin Grammy 2026? Horario y canales para seguir la ceremonia en Chile

La edición número 27 de los premios contará con la importante presencia de dos nominadas nacionales. Revisa a qué hora comienza la transmisión y dónde seguir el evento.

Este jueves se realizará una nueva edición de los Latin Grammy, ceremonia que reunirá a destacados exponentes de la música latina en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La jornada tendrá especial atención en Chile, con Mon Laferte y Francisca Valenzuela como protagonistas de la representación nacional.

¿Dónde ver EN VIVO los Latin Grammy 2026?

En Chile, la ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la señal de cable TNT, además de las plataformas de streaming HBO Max y DGO, de DirecTV.

La cobertura comenzará a las 21:00 horas de Chile con la transmisión de la alfombra roja, mientras que la ceremonia de premiación está programada para las 22:00 horas.

Mon Laferte y Francisca Valenzuela lideran la presencia chilena

Ambas artistas llegarán a la ceremonia con importantes nominaciones por sus más recientes trabajos musicales. Mon Laferte compite en seis categorías gracias a su álbum “Femme Fatale”: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Alternativa.





Además, la intérprete tendrá una presentación en vivo durante la ceremonia.

Por su parte, Francisca Valenzuela está nominada a Mejor Canción Alternativa por «Bugambilia» y tendrá una participación especial como encargada de anunciar al ganador de una de las categorías.

La presencia nacional también incluye a Los Tres, nominados a Mejor Video Musical Versión Corta por «INRI», y a músicos chilenos que forman parte de la banda sonora de la serie “La Casa de los Espíritus”, nominada a Mejor Música para Medios Visuales.