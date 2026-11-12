Los detalles clave que hicieron a caer a banda vinculada a robo y secuestro de ingeniero en La Florida

Se trata de cinco sujetos de entre 17 y 39 años que lograron ser identificados gracias algunas pistas clave encontradas en el sitio del suceso.

Durante la mañana de este jueves, la Policía De Investigaciones (PDI) y Fiscalía entregaron detalles de la detención de cinco sujetos miembros de la banda vinculada al secuestro de un padre de familia ocurrido el pasado 4 de noviembre en La Florida.

El hecho sucedió en la calle Alicahue de esa comuna del sur capitalino y llamó la atención por el nivel de violencia de los sujetos. Se trató de un grupo de desconocidos que ingresó al domicilio a robar y secuestró al dueño de casa con la intención de acceder a sus tarjetas bancarias. Tres horas más tarde, la víctima fue rescatada en la comuna de San Bernardo por un conductor que lo encontró caminando solo y herido.

Tras ocho días sin ser ubicados, los presuntos autores fueron detenidos por la PDI, quienes lograron identificarlos y asociarlos a otros delitos gracias a una serie de detalles clave.





La caída de la banda

El grupo de imputados, de ente 17 y 39 años, tenía un centro de operaciones ubicado en la comuna de Puente Alto y lograron ser detenidos luego de que la policía analizara con detención el domicilio de las víctimas.

En el sitio del crimen, los equipos de investigación dieron con algunas muestras de material genético de los autores. Fue así como se vinculó a la banda con muestras dactilares encontradas en otros sitios del suceso de la zona investigados por la PDI.

Gracias a estos antecedentes, la policía pudo identificar un modus operandi común: ingresaban a los domicilios de sus víctimas armados de herramientas y armas cortantes. Si bien el secuestro en el domicilio de calle Alicahue fue un hecho aislado, el nivel de violencia de la banda es otro aspecto que caracterizó todos los robos a los que fueron vinculados.

De esta forma, y con el apoyo del Laboratorio de Criminalística Central, los detectives pudieron dar finalmente con las identidades de la banda.