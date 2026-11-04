Confirman que hombre secuestrado en La Florida apareció en sitio eriazo en San Bernardo

La víctima, quien fue raptada esta madrugada desde su propio domicilio, fue hallada en buen estado físico en la comuna de la zona sur del Gran Santiago.

El fiscal jefe de flagrancia, Jorge Reyes, confirmó la liberación en San Bernardo del hombre que la madrugada de este miércoles fue secuestrado en su domicilio en La Florida.

El persecutor señaló que la víctima fue encontrada en buen estado físico en un sitio eriazo, mientras que el vehículo robado fue ubicado en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto.

El Ministerio Público investiga los delitos de robo con intimidación y secuestro, además de antecedentes sobre otro eventual ilícito de mayor gravedad cometido en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando cuatro sujetos asaltaron la vivienda amarrando e intimidando al grupo familiar compuesto por el matrimonio y sus dos hijos.

Tras ser retenida, la víctima logró zafarse, pedir ayuda a vecinos y alertar a Carabineros. Fue ubicada desorientada pero en buen estado físico en un sitio eriazo de la comuna de San Bernardo, aproximadamente 40 minutos antes del reporte oficial

La investigación quedó a cargo de la Biro Suro de la PDI y la Fiscalía Regional Oriente, la cual activó a su unidad de víctimas con psicólogos y asistentes sociales para brindar contención a la familia.