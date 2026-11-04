Del robo de vehículos a tráfico de drogas: revelan el prontuario de Martín Pérez y su padre

El joven registraba episodios en el años 2024, cuando todavía era menor de edad. Mientras que su padre cuenta con un amplio registro que incluye porte ilegal de armas, robo de vehículos y tráfico de drogas.

Nuevos antecedentes sobre el prontuario policial de Martín Pérez Burgos salieron a la luz en medio de la investigación por el crimen que mantiene a varios imputados formalizados.

El joven de 19 años fue secuestrado en la comuna de Estación Central y posteriormente encontrado fallecido en Colina, tras varios días en los que los captores presionaran a su familia por dinero para su liberación.

Según consignó un reportaje de CHV Noticias, tanto la víctima como su padre registraban procedimientos policiales anteriores .





En el caso de la víctima, se trata de dos hechos ocurridos durante 2024, mientras que su progenitor cuenta con detenciones registradas desde 2008.

El prontuario policial de Martín Pérez

El historial policial de Martín Pérez Burgos contempla dos procedimientos registrados por Carabineros durante 2024, cuando todavía era menor de edad.

El primero ocurrió el 7 de marzo de 2024, cuando fue fiscalizado en la comuna de Puente Alto mientras conducía una motocicleta que mantenía un encargo vigente por robo con violencia, hecho que quedó registrado como receptación.

El 15 de diciembre del mismo año fue detenido por su presunta participación en un robo con intimidación ocurrido en el sector de Alto Jahuel, comuna de Buin.

Padre cuenta con cuatro detenciones

Por su parte, el padre de Martín Pérez también registra diversas detenciones en los últimos 18 años.

Su historial contempla los siguientes episodios desde 2008 hasta incluso este año: