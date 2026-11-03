“Ya no tengo palabras, ya no tengo llanto”: Padres de Martín Pérez entregaron un emotivo discurso en el funeral de su hijo

El hombre hizo un llamado a cuidar a sus hijos y a los amigos de Martín les recomendó no confiar en cualquier persona, destacando que el joven de 19 años jamás será olvidado.

Durante la tarde de este lunes se llevó a cabo el funeral de Martín Pérez, joven de 19 años que fue secuestrado y asesinado.

En ese contexto, sus familiares y amigos se reunieron en el cementerio y transmitieron la ceremonia en vivo a través de TikTok, donde el padre de Martín entregó un emotivo discurso.





¿Qué dijo el papá de Martín Pérez?

Mientras sus cercanos sostenían el féretro, un religioso ofició el momento y luego le dio la palabra al padre de la víctima.

“Nada, chiquillos, quiero darle gracias a todos, no más, ya no tengo palabras, ya no tengo llanto. Quiero darle gracias a todos los que están aquí apoyando a la familia, agradecido en el alma, orgulloso de haber sido papá del Martín“, aseguró.

En esa misma línea agregó: “Quizás muchas cosas inconclusas, le pido perdón, quizás a los que me juzgan, pero no saben el sentimiento”.

“Hay mucha gente que quizás ve lo malo, pero detrás de eso hay un papá de familia, un papá que… Yo no soy perfecto; perfecto es Dios”, indicó el padre de Martín.

El hombre, además, les entregó un consejo a los presentes en donde hizo alusión a quienes cometieron el crimen de su hijo.

“Lo único que les pido a ustedes, a los cabros chicos, cuídenlos h… cuidenlos, que la calle c… está mala, los h… no ven familia, no ven que es un hijo, no ven que es un papá, que es un sobrino. A los h… no les interesa nada, les interesa una moneda” , arremetió.

Asimismo, criticó: “Para ellos tiene más valor una moneda que la vida de un familiar. Eso lo encuentro injusto (…) ¿Sabe qué? Le doy un consejo: usted, que tiene a su hijo, preocúpese, no lo deje solo, no lo deje que haga lo que quiera, porque el mundo c… está malo”.

El padre del joven también aconsejó a los amigos de su hijo: “Los cabros chicos que los veo aquí, que son amigos de mi hijo, cuídense, loco, no se confíen de cualquiera. Hoy en día la calle está mala, no tienen escrúpulo”.

“Lo único que sé es que mi hijo está con el señor y es un angelito que nos va a cuidar a cada uno de nosotros, que la muerte es el olvido y a mi hijo nunca lo vamos a olvidar po’, así que siempre va a estar presente”, aseguró, mientras los presentes vitoreaban el nombre de Martín.

Acto seguido, dieron un aplauso “por el Martincito” y finalmente su madre cerró el momento con unas breves palabras: “Gracias por acompañarnos, gracias por el cariño que le tienen a mi hijo”.