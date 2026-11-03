“¡Cuidado con el cuchillo!”: violenta riña durante cabalgata no autorizada dejó 3 heridos en Mehuín

Desde Carabineros confirmaron que la actividad se desarrolló sin los permisos correspondientes y el Gobierno informó que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

Un violento enfrentamiento durante una cabalgata organizada por un club de huasos en el sector de Mehuín, en la región de Los Ríos, dejó tres personas lesionadas y una investigación a cargo del Ministerio Público.

Imágenes del incidente, que fue grabado en video por un testigo de la escena, muestra cómo un hombre discute con un grupo de personas para luego, presuntamente, haber atacado a los jinetes con un cuchillo.

El prefecto (s) de Carabineros, comandante Sergio Molina, explicó que la actividad no había sido comunicada a la institución policial y que tampoco contaba con los permisos correspondientes de las autoridades.





“Si hubiésemos contado con una organización previa, con una información por parte de estas personas, podríamos haber tenido medidas preventivas”, señaló el policía, quien confirmó que los antecedentes quedaron a cargo del Poder Judicial.

Juan Agustín Meléndez, seremi de Seguridad Pública, informó por su parte que la investigación es “absolutamente reservada” y que los profesionales a cargo realizan las diligencias pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

Respecto a una eventual acción judicial, sostuvo que “una vez que se recaben los antecedentes y tengamos los conocimientos de las circunstancias o cómo ocurrieron los hechos, obviamente que ahí conviene evaluar“.

Durante el registro se escuchan varias frases que despertaron la alarma en la comunidad. “¡Cuidado con el cuchillo!”, “se pitió a dos… a tres” y personas azuzando la golpiza llamaron la atención en redes sociales.