Presidente Kast se reunió con el rey Felipe VI en su gira oficial por Europa: revisa el regalo que le entregó

El mandatario se reunió con Felipe VI en el Palacio Real de Madrid y le obsequió vino chilenos. Ahora continuará si viaje a Italia para reunirse con la primera ministra y el papa León XIV.

El presidente José Antonio Kast se reunió la mañana de este martes con el Rey de España, Felipe VI, en el Palacio Real de Madrid.

La reunión se realizó en el marco de la gira europea que está realizando el mandatario, que también lo llevará a visitar el Vaticano.

Durante la actividad, el presidente obsequió vinos chilenos a Felipe VI , como un presente en representación del país.





En el encuentro abordaron temas relacionados con América Latina y la relevancia de la Cumbre Iberoamericana y destacaron el valor de la relación bilateral entre Chile y España.

“La amistad entre Chile y España tiene raíces profundas y un enorme potencial por delante, y así lo conversamos esta mañana en la audiencia privada con Su Majestad el Rey Felipe VI”, destacó Kast en su cuenta de X tras el encuentro.

Posteriormente, el presidente José Antonio Kast viajará a Italia, donde sostendrá reuniones con la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella.

Finalmente, para este miércoles, el mandatario tiene programado un encuentro con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano.