Emiten aviso por posibles trombas marinas en tres regiones de Chile para este martes

De acuerdo al reporte del organismo, la condición se podría dar en el contexto del desplazamiento de un sistema frontal hacia el este y noreste del país.

La Armada de Chile, a través del Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, emitió un aviso ante la probabilidad de formación de nubes convectivas capaces de generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros de la zona sur del país.

El fenómeno se podría presentar durante este martes 3 de noviembre , en el contexto del desplazamiento de un sistema frontal hacia el este y noreste del país.

Cuándo y dónde hay probabilidad de trombas marinas

La autoridad Marítima emitió un aviso para desde la regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos , ante la posibilidad de nubes convectivas.

De acuerdo con el reporte, el aviso tiene vigencia desde las 03:00 hasta las 20:00 horas de este martes 3 de noviembre.

Sin embargo, el período de mayor atención se concentra entre las 03:00 y las 17:00 horas, especialmente en el borde costero de las regiones mencionadas.

Según el análisis meteorológico, la condición está asociada a un sistema frontal que avanza hacia el este y noreste y que se encuentra vinculado a un centro de baja presión.

La interacción de estas condiciones atmosféricas podría favorecer el desarrollo de nubes convectivas, capaces de generar trombas marinas en el sector oceánico y costero entre el Biobío y Los Ríos.





¿Qué hacer ante la posible formación de una tromba marina?

La Autoridad Marítima entregó una serie de recomendaciones dirigidas a quienes realizan actividades en el mar, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales medidas se encuentran: