RN se desmarca del Gobierno: Exigen revisar responsabilidades y derogar decretos que rebajaron penas

La colectividad oficialista, a través de un comunicado, pidió “una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas”, incluyendo la de los asesores del presidente.

Renovación Nacional se sumó a los cuestionamientos por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y apuntó al Gobierno por falta de “anticipación, coordinación y rigurosidad” en la toma de decisiones.

Mediante una declaración pública, la comisión política de la colectividad oficialista declaró tener “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que se ha conducido políticamente esta situación”.

Estas críticas, aclararon de entrada, ya fueron dirigidas directamente al Ejecutivo con la “franqueza y responsabilidad” que exige su condición de partido colaborador en la coalición.

Pese a ello, reconocieron la falta de conducción política del Gobierno, y exigió revisar las responsabilidades involucradas, incluyendo las de los asesores directos del presidente José Antonio Kast.





“ Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas , incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”, exigieron.

“Nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse” cerraron.

Pidieron derogar los decretos