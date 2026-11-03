RN se desmarca del Gobierno: Exigen revisar responsabilidades y derogar decretos que rebajaron penas
La colectividad oficialista, a través de un comunicado, pidió “una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas”, incluyendo la de los asesores del presidente.
Renovación Nacional se sumó a los cuestionamientos por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y apuntó al Gobierno por falta de “anticipación, coordinación y rigurosidad” en la toma de decisiones.
Mediante una declaración pública, la comisión política de la colectividad oficialista declaró tener “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que se ha conducido políticamente esta situación”.
Estas críticas, aclararon de entrada, ya fueron dirigidas directamente al Ejecutivo con la “franqueza y responsabilidad” que exige su condición de partido colaborador en la coalición.
Pese a ello, reconocieron la falta de conducción política del Gobierno, y exigió revisar las responsabilidades involucradas, incluyendo las de los asesores directos del presidente José Antonio Kast.
“Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”, exigieron.
“Nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse” cerraron.
Pidieron derogar los decretos
La declaración también plantea las medidas que deberían adoptarse para enfrentar el escándalo: “hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos“.
Además, pidieron otorgar discusión inmediata a las “modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento” a quienes han sido afectados.
Declaración pública de Renovación Nacional ante los hechos conocidos en relación con la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. https://t.co/LuGZlJKdKe
— Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) November 3, 2026